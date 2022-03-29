Вона наполягла: стало відомо, чому саме принц Ендрю вів під руку королеву Єлизавету II на службу до абатства

Вона наполягла: стало відомо, чому саме принц Ендрю вів під руку королеву Єлизавету II на службу до абатства

Сьогодні відбулася служба пам'яті за принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Багато хто думав, що середнього сина королеви принца Ендрю на панахиді не буде через нещодавній сексскандал, який адвокатам герцога Йоркського вдалося залагодити в лютому. Але повідомляється, що Єлизавета II наполягла на тому, щоб саме принц Ендрю супроводжував її на поминальну службу.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Єлизавета II і принц Ендрю вирушили з Віндзорського замку машиною до Вестмінстерського абатства в Лондоні. Далі він супроводжував свою 95-річну матір в абатстві, але сидів все ж таки осторонь, а не поруч зі своїм братом Чарльзом і сестрою Анною.

Королівські експерти вже проаналізували ситуацію. "Це показує, що вона всім серцем любить свого сина і вірить у нього", — каже королівський коментатор Роберт Джобсон.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Журналіст Роберт Джобсон та автор книжки Prince Philip's Century, каже, що серед старших членів сім'ї виникло занепокоєння, "але вона (королева) наполягла", — пише People.

"У тому, що він супроводжує її, є певний сенс, тому що він не має партнера. Компенсація була виплачена, але з погляду закону він ні в чому не винен", — додає він. "Вона вірить в Ендрю. Навіть якщо він зникне з життя, він зможе віддати належне своєму батькові, який, зрештою, дуже пишався своєю службою в Королівському флоті, де він брав участь у конфлікті на Фолклендських островах", — додає Джобсон.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Повідомляється, що було вжито спеціальних заходів до приїзду королеви до абатства. Замість того, щоб увійти через головні двері абатства Вестмінстера, що означало б пройти весь прохід, монархиня увійшла через двері збоку, тримаючись однією рукою за принца Ендрю, а іншою за тростину. І попри проблеми з мобільністю Її Величність стояла, коли читали молитви та співали гімни протягом усієї служби.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Читайте також: