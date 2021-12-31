"Вона народжена, щоб бути впливовою": астрологиня розповіла, що чекає на Меган Маркл 2022 року

"Вона народжена, щоб бути впливовою": астрологиня розповіла, що чекає на Меган Маркл 2022 року

Меган Маркл була народжена, щоб сяяти і бути впливовою особою. Чого вона і прагне весь цей час.

Астрологиня принцеси Діани розповіла про те, яким буде 2022-й рік для дружини принца Гаррі. Деббі Франк каже, що Меган була народжена, щоб випромінювати сильну присутність. Залишивши королівську сім'ю 2020 року, герцогиня Сассекська здобула впевненість, бо тепер вона говорить правду, і не боїться публічно ділитися своєю думкою.

За словами астрологині, Меган продовжить створювати "деякі шокуючі моменти" 2022 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

"Меган підбиває підсумки в січні, коли затяжна битва досягає критичного моменту. У березні Меган шукатиме нові можливості і чинитиме опір всьому, що ставить під сумнів її авторитет. Герцогиня візьме на себе ініціативу, щоб вирватися за межі її зони комфорту", — розповідає Дебі Франк.

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"Її Сонце в сяючому Леві на зодіакальній карті привертає велику увагу, це означає, що вона була народжена, для того, щоб випромінювати сильну присутність і вплив. Вона не другорядна людина!", — доповнює астрологиня, пише Hello!

Деббі Франк вважає, що герцогиня Сассекська, можливо, не завжди усвідомлює, що викликає суперечки, але "бунтівна планета Уран, що кинулася до свого Сонця, спонукає її робити те, чого ніхто не очікує".

Непростий період буде під час святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ у червні 2022-го.

Меган Маркл та королівська родина / Associated Press

"Потреба Меган знайти голос і сказати правду може стривожити інших членів королівської сім'ї. Але восени космос стає для неї спокійнішим", — йдеться в повідомленні астрологині.

Раніше, нагадаємо, Деббі Франк розповідала про те, що чекає 2022 року на принца Гаррі та герцогиню Кембриджську Кетрін.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

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