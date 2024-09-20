Вона не хотіла одягати рожевий колір: Гальяно розповів правду про вбрання принцеси Діани для Met Gala

Британська принцеса Діана з'являлася на червоній доріжці розкішного благодійного заходу в Нью-Йорку Met Gala лише один раз у 1996 році. Того разу вечір був присвячений творчості французького модельєра Крістіана Діора, тому гості, зокрема і принцеса, прийшли у творіннях Модного дому Dior.

Зіркою вечора став Джон Гальяно, який у ті роки був креативним директором бренду. Він і розробив розкішну синю сукню-комбінацію, в якій принцеса з'явилася в Нью-Йорку.

Через 28 років від того дня модельєр розповів про деякі подробиці роботи з принцесою. Одкровеннями він поділився у новому серіалі під назвою "In Vogue: 90-ті".

"Пам'ятаю, якось ми всі застрибнули в цей старий фургон і поїхали до Лондона, де зустрілися з принцесою Діаною. Її запросили до Метрополітену, і вона мала одягнути одну з моїх суконь", — розповів Гальяно в першому випуску документального серіалу.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

"Це було як благословення. Я маю на увазі, як "вау", — сказав Гальяно у серіалі.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

"Ми пішли до Кенсінгтонського палацу і обговорювали малюнки. Я намагався наполягати на рожевому, але вона не погоджувалася. "Ні, не рожевий!" Це було дуже, дуже весело".

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

"Отже, ми зробили сукню та наступні примірки, і вона була зроблена чудово", — сказав він про "правильну" конструкцію. "Перемотаємо на подію, і я просто пам'ятаю, як вона вийшла з машини", — сказав Гальяно. "Я не міг у це повірити. Вона порвала корсет". "Вона не хотіла одягати корсет", — сказав він про рішення Діани. "Вона відчувала себе такою вільною. Вона зірвала корсет. Сукня була набагато... чуттєвішою", — підкреслив він, згадуючи її появу на Met Gala.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

Це був дебютний бал Інституту Костюму для Діани. Менш як за рік вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

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