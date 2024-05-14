Вона не Камілла: чому Меган Маркл ніколи не завоює прихильність публіки

Дружина принца Гаррі явно нехтує поїздками до Лондона без крайньої потреби і тому є причина.

Королівський експерт Роберт Джобсон припустив, що Меган Маркл не зможе змінити думку про неї британської громадськості, на відміну від королеви Камілли, якій свого часу це вдалося зробити.

За словами експерта, королева Камілла в останні місяці показала, наскільки важливо для короля Чарльза мати поруч із собою хорошу дружину в цей важкий період, коли король бореться з раком, цитує його слова express.co.uk.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Для Гаррі було б добре, якби вона (Меган) була там. Я думаю, вона, ймовірно, дуже побоювалася реакції", — каже пан Джобсон, коментуючи поодинокий візит принца Гаррі нещодавно до Лондона.

Тим часом королеву Каміллу публіка хвалить. Під час важких кількох місяців для короля його дружина просто виконувала свої обов'язки і ні словом не обмовилася про тягар.

"Чи може Меган своїми діями змінити своє суспільне сприйняття та змінити думку людей про неї?", — запитують експерти.

Колись Каміллу вважали загрозою майбутньому монархії через її роман із королем Чарльзом, тодішнім принцом Уельським, під час його шлюбу з принцесою Діаною. Принцеса Уельська публічно звинуватила Чарльза та Каміллу у розпаді їхнього шлюбу, але Камілла з роками змінила свій суспільний імідж.

Камілла Паркер-Боулз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Єдине, чого Камілла ніколи не робила в період, коли громадська думка про неї була переважно негативною, — це єдине, що зробила Меган. За всі погані часи, які в неї були, Камілла жодного разу не сказала ні слова. Вона ніколи ні про що не говорила публічно", — каже експерт. "Вона просто справлялася з цим тихо. І це те, що подобається в ній людям. Вона дуже приємна людина. У неї гарний характер, і вона не шукає кому б сподобатися. Якщо Меган все життя турбується про те, подобається вона людям чи ні, вона незмінно зрештою розчарується, тому що деяким людям ви подобаєтеся, а деяким ні, так воно і є", - говорить експерт.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Меган була в Лондоні востаннє 2022 року на похороні королеви Єлизавети II. Публіка ще захоплювалася її глибоким реверансом, останнім на адресу монархині.

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