ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Вона не Меган: чому Челсі Деві не захотіла вийти заміж за принца Гаррі

До зустрічі зі своєю нинішньою дружиною Меган Маркл найтривалішими стосунками принца Гаррі був його роман із Челсі Деві, який то поновлювався, то припинявся, і розпочався 2004 року, а закінчився 2010-го.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Челсі Деві та принц Гаррі

Челсі Деві та принц Гаррі / © Getty Images

Після розлучення колишні кохані зберегли добрі стосунки, Деві навіть відвідувала весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року, а 2018-го була запрошена на весілля Меган і Гаррі.

Челсі Деві на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Getty Images

Челсі Деві на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Getty Images

За роки, що минули від моменту остаточного розриву стосунків, і Гаррі, і Деві ясно дали зрозуміти, що головною причиною розриву було королівське життя та пильна увага, яка супроводжує статус. Зрештою, Деві зрозуміла, що це не те життя, яке вона хотіла для себе, і якщо королівське життя їй не підходить, то продовжувати стосунки з принцом просто неможливо.

«Челсі, як і Крессіда Бонас, з якою Гаррі зустрічався від 2012-го до 2014 року, знала, що королівське життя не для неї. Вона була досить розумна, щоб зрозуміти це з раннього віку», — розповіла виданню Mirror королівська біографка та головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард про причини, які спонукали Деві припинити стосунки з принцом.

Принц Гаррі та Челсі Деві, 2006 рік / © Getty Images

Принц Гаррі та Челсі Деві, 2006 рік / © Getty Images

«Її не долали амбіції покращити своє життя або вийти заміж за члена королівської родини, — додала Сьюард. — Зрештою вона сказала йому: „Це ніколи не стане моїм майбутнім“».

І за словами людей, близьких до Деві, вона не сумнівалася в правильності свого рішення. Ба більше, її друзі нещодавно розповіли Daily Mail, що вона «ніколи не була щасливішою», ніж зараз, зі своїм чоловіком, готельєром Семом Катмором-Скоттом.

Нагадаємо, днями Деві показала фотографії зі свого весілля на острові та розповіла, що вони з чоловіком планують переїзд.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie