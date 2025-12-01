- Дата публікації
Суспільство
366
2 хв
Вона не Меган: чому Челсі Деві не захотіла вийти заміж за принца Гаррі
До зустрічі зі своєю нинішньою дружиною Меган Маркл найтривалішими стосунками принца Гаррі був його роман із Челсі Деві, який то поновлювався, то припинявся, і розпочався 2004 року, а закінчився 2010-го.
Після розлучення колишні кохані зберегли добрі стосунки, Деві навіть відвідувала весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року, а 2018-го була запрошена на весілля Меган і Гаррі.
За роки, що минули від моменту остаточного розриву стосунків, і Гаррі, і Деві ясно дали зрозуміти, що головною причиною розриву було королівське життя та пильна увага, яка супроводжує статус. Зрештою, Деві зрозуміла, що це не те життя, яке вона хотіла для себе, і якщо королівське життя їй не підходить, то продовжувати стосунки з принцом просто неможливо.
«Челсі, як і Крессіда Бонас, з якою Гаррі зустрічався від 2012-го до 2014 року, знала, що королівське життя не для неї. Вона була досить розумна, щоб зрозуміти це з раннього віку», — розповіла виданню Mirror королівська біографка та головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард про причини, які спонукали Деві припинити стосунки з принцом.
«Її не долали амбіції покращити своє життя або вийти заміж за члена королівської родини, — додала Сьюард. — Зрештою вона сказала йому: „Це ніколи не стане моїм майбутнім“».
І за словами людей, близьких до Деві, вона не сумнівалася в правильності свого рішення. Ба більше, її друзі нещодавно розповіли Daily Mail, що вона «ніколи не була щасливішою», ніж зараз, зі своїм чоловіком, готельєром Семом Катмором-Скоттом.
Нагадаємо, днями Деві показала фотографії зі свого весілля на острові та розповіла, що вони з чоловіком планують переїзд.