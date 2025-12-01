Вона не Меган: чому Челсі Деві не захотіла вийти заміж за принца Гаррі

Челсі Деві та принц Гаррі / © Getty Images

Після розлучення колишні кохані зберегли добрі стосунки, Деві навіть відвідувала весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року, а 2018-го була запрошена на весілля Меган і Гаррі.

Челсі Деві на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Getty Images

За роки, що минули від моменту остаточного розриву стосунків, і Гаррі, і Деві ясно дали зрозуміти, що головною причиною розриву було королівське життя та пильна увага, яка супроводжує статус. Зрештою, Деві зрозуміла, що це не те життя, яке вона хотіла для себе, і якщо королівське життя їй не підходить, то продовжувати стосунки з принцом просто неможливо.

«Челсі, як і Крессіда Бонас, з якою Гаррі зустрічався від 2012-го до 2014 року, знала, що королівське життя не для неї. Вона була досить розумна, щоб зрозуміти це з раннього віку», — розповіла виданню Mirror королівська біографка та головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард про причини, які спонукали Деві припинити стосунки з принцом.

Принц Гаррі та Челсі Деві, 2006 рік / © Getty Images

«Її не долали амбіції покращити своє життя або вийти заміж за члена королівської родини, — додала Сьюард. — Зрештою вона сказала йому: „Це ніколи не стане моїм майбутнім“».

І за словами людей, близьких до Деві, вона не сумнівалася в правильності свого рішення. Ба більше, її друзі нещодавно розповіли Daily Mail, що вона «ніколи не була щасливішою», ніж зараз, зі своїм чоловіком, готельєром Семом Катмором-Скоттом.

Нагадаємо, днями Деві показала фотографії зі свого весілля на острові та розповіла, що вони з чоловіком планують переїзд.