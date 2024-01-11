Вона не може їсти "нормальну їжу": японська принцеса Кіко заразилася загадковою хворобою

Японська принцеса Кіко заразилася невідомою хворобою і через це не може їсти "нормальну їжу". Про це повідомило видання Express із ссилкою на інсайдерські джерела.

Видання також зазначило, що в японській національній газеті The Mainchi вийшла заява Імператорського домашнього агентства, в якій говориться, що принцеса Кіко захворіла ще минулого року.

За словами лікарів, це не COVID-19, оскільки тести на його визначення дали негативний результат. Нині вона перебуває під наглядом лікарів.

До слова, під час новорічної сімейної фотосесії у Токіо принцеса Кіко мала чудовий вигляд. Вона була у хорошому настрої і усміхалася.

Принцеса Кіко з родиною / Фото: Associated Press

Разом із нею перед фотографами позували її чоловік – спадковий принц Акісіно (Фуміхіто) та їхні діти – принцеса Како і принц Хісахіто.

Принцеса Кіко з родиною / Фото: Associated Press

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