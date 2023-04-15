Вона не ображається: Сара Йоркська пояснила, чому її не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

Ще в середині березня Сара Йоркська, перебуваючи з візитом у США, публічно говорила, що не отримала запрошення на коронацію короля Чарльза III.

Тепер же колишня дружина принца Ендрю (молодшого брата короля Чарльза) пояснила, чому її не запросили і де вона дивитисяме коронацію.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

"Особисто у мене буде невелика чайна, коронаційний сендвіч з куркою та приготування вівсянки, ось що я збираюся робити. Тому що це зробить мене дуже щасливою. Я також люблю дивитися це по телевізору, тому що так краще чути. Коментатори завжди гарно говорять", — сказала Сара, пише журнал People.

Герцогиня Йоркська зазначила, що вона й не чекала на запрошення, оскільки не є членом королівської родини, а з принцом Ендрю вона розлучилася ще 1996 року. Незважаючи на те, що вони все одно живуть разом у Royal Lodge, Сара розуміє причину, через яку не отримала запрошення від Чарльза.

"Тому що, пам'ятайте, я розлучилася з ним. У вас не може бути і того, і іншого. Ви не можете розлучитися, а потім сказати: "Я хочу цього". Ти у грі чи ти поза грою", — прокоментувала мама принцес Євгенії та Беатріс.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Нагадаємо, коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року. Докладніше про те, що буде цього дня, ми розповідали ось у цьому матеріалі.

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