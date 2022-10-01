Вона не вибаглива: названа одна з улюблених страв королеви Камілли

Ми вже знаємо, що король Чарльз III любить їсти на сніданок сливи, пити чай та фруктовий сік. А ось у його дружини королеви Камілли зовсім інші вподобання.

Кажуть, 75-річна королева-консорт не вибаглива у їжі, а її улюблену їжу легко купити у кожному супермаркеті.

У звичайному житті, коли не йдеться про банкети та прийоми, Камілла любить просту домашню їжу. Страви, які легко і швидко можна приготувати. Звичайно, готують для королеви найкращі кухарі, а набір продуктів найрізноманітніший, але якось Камілла розповіла, що серед її улюблених страв є британська класика – квасоля на тості.

Як пише express, королева Камілла говорила, що це обов'язково мають бути боби Heinz. В Україні також можна купити улюблені боби Камілли, вони коштують близько 80 гривень.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Не секрет, що королева Камілла та король Чарльз затяті садівники і дуже багато овочів та фруктів вирощують у власному саду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які два продукти завжди є в раціоні Чарльза, які їсть король для того, щоб довше залишатися здоровим.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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