Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вона не встигла: стало відомо, чому Єлизавета II не змогла попрощатися з принцом Філіпом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
621
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вона не встигла: стало відомо, чому Єлизавета II не змогла попрощатися з принцом Філіпом

Герцог Единбурзький Філіп і королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп – помер 2021 року. Раніше вважалося, що королева провела з ним останні годинни його життя, але тепер спливла зовсім інша інформація.

Автор біографії королеви "Елізабет: інтимний портрет" Джайлз Брандрет розповів у своїй книжці, що монархиню повідомили про смерть герцога Единбурзького вже після того, як цей факт відбувся.

Герцог Единбурзький Філіп / © Getty Images
Герцог Единбурзький Філіп / Фото: Getty Images

В уривку зі своєї книжки, опублікованої на Mail Online, Брандрет каже, що герцог Единбурзький перебував у своєму ліжку в кімнаті у Віндзорському замку. "Того ранку він пішов до ванни, його супроводжувала медсестра. Коли він повернувся, він сказав, що почувається трохи погано і йому потрібна допомога, щоб знову лягти в ліжко. Медсестра покликала на допомогу камердинера герцога і пажа королеви Пола Вайбрю — і він помер до того, як королеву встигли покликати".

Брандрет стверджує, що королеву викликали лише після того, як лікар констатував смерть герцога, пише express.co.uk.

Автор книжки також стверджує, що сама королева Єлизавета II померла не від старості, як про це говорили офіційні джерела, а від раку кісткового мозку. Монархиня страждала від захворювання кілька місяців життя.

Герцог Единбурзький Філіп / © Associated Press
Герцог Единбурзький Філіп / Фото: Associated Press

"Я чув, що у королеви була форма мієломи — рак кісткового мозку, — що пояснює її втому і втрату ваги, а також ті "проблеми з мобільністю", про які нам часто говорили протягом останнього року або близько того її життя. Найчастішим симптомом мієломи є біль у кістках, особливо в області тазу та попереку, а множинна мієлома – це захворювання, яке часто вражає людей похилого віку. Наразі  немає відомих ліків, але лікування, включаючи ліки, що допомагають регулювати імунну систему, і ліки, що допомагають запобігти ослабленню кісток, може зменшити тяжкість його симптомів і збільшити тривалість життя пацієнта на місяці або два-три роки".

Герцог Единбурзький Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images
Герцог Единбурзький Філіп і королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
621
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація