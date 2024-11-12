Вона не змінилася: колишня дівчина принца Гаррі показала, який вигляд має сьогодні, і зробила відверте зізнання

Колишня дівчина принца Гаррі опублікувала у соціальних мережах нові фотографії, зробивши відверте зізнання.
Челсі та Гаррі зустрічалася від 2004 до 2010 рік, а зараз вона одружена і виховує двох дітей.
Челсі не часто з'являється в соцмережах, але тепер змушена ділитися знімками частіше, оскільки створила ювелірний бренд AYA і сама рекламує його.
Вона виклала в Instagram кілька фотографій і написала: "Знімаю капелюх перед моделями... це важка праця. Намагаюся позувати для нової колекції Aya Essentials", — підписала знімки Челсі.
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Нагадаємо, принц Гаррі писав у своїх мемуарах, що Челсі не хотіла пов'язувати себе з королівським життям, оскільки не хотіла втрачати своє особисте і бути весь час на очах у публіки. Від того часу, як вони розійшлися Челсі не сильно змінилася, вона все така ж промениста блондинка з широкою усмішкою, яка щасливо одружена і займається справою, яка їй подобається.
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