Вона не змінилася: колишня дівчина принца Гаррі показала, який вигляд має сьогодні, і зробила відверте зізнання

Челсі та Гаррі зустрічалася від 2004 до 2010 рік, а зараз вона одружена і виховує двох дітей.

Челсі не часто з'являється в соцмережах, але тепер змушена ділитися знімками частіше, оскільки створила ювелірний бренд AYA і сама рекламує його.

Вона виклала в Instagram кілька фотографій і написала: "Знімаю капелюх перед моделями... це важка праця. Намагаюся позувати для нової колекції Aya Essentials", — підписала знімки Челсі.

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Нагадаємо, принц Гаррі писав у своїх мемуарах, що Челсі не хотіла пов'язувати себе з королівським життям, оскільки не хотіла втрачати своє особисте і бути весь час на очах у публіки. Від того часу, як вони розійшлися Челсі не сильно змінилася, вона все така ж промениста блондинка з широкою усмішкою, яка щасливо одружена і займається справою, яка їй подобається.

Принц Гаррі та Челсі Деві / Фото: Associated Press

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