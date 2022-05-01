Вона неймовірна: 82-річна Ненсі Пелосі на шпильках та з українським прапором на грудях зустрілася із Зеленським

Вона неймовірна: 82-річна Ненсі Пелосі на шпильках та з українським прапором на грудях зустрілася із Зеленським

Легендарна політикиня та великий друг України прибула до Києва для зустрічі із президентом України.

Ненсі Пелосі є дуже відомою американською політикинею, переконаною демократкою, зараз вона речник Палати представників Конгресу США.

Ненсі Пелосі / Сайт президента України

Заслуги цієї визначної жінки вражають. Ненсі дотримується дуже прогресивних поглядів, вона, наприклад, люто відстоює інтереси ЛГБТ-спільноти та голосувала проти заборони абортів, а, обстоюючи права нелегальних іммігрантів, Пелосі навіть встановила рекорд тривалості безперервного виступу, її виступ тривав 8 годин.

Ненсі Пелосі / Сайт президента України

Пелосі підтримує розвиток нових технологій для зменшення залежності США від іноземної нафти, виступає за легалізацію марихуани та використання марихуани з медичною метою.

Ненсі Пелосі / Сайт президента України

З 1963 року Ненсі Пелосі одружена з бізнесменом Полом Пелосі, у пари п'ятеро дітей.

Під час президентства Дональда Трампа вона жорстко критикувала його політику, особливо щодо мігрантів. Вона була одним із ініціаторів початку процедури імпічменту, про що особисто заявила у грудні 2019 року.

Ненсі Пелосі / Сайт президента України

З початку широкомасштабного вторгнення Росії вона проявила себе як великий друг України. Її роль організації допомоги нашій країні переоцінити неможливо.

Ненсі Пелосі / Сайт президента України

Весь цей час вона носить на грудях значок із прапорами США та України, таким чином вона демонструє свою підтримку.

Сьогодні Ненсі прибула до Києва та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Ненсі Пелосі / Сайт президента України

Ми не перестаємо захоплюватися одночасно силою духу Ненсі Пелосі та її елегантністю. На зустріч 82-річний політикиня прийшла в елегантному блакитному штанному костюмі та на шпильках.

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