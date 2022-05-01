Вона неймовірна: 82-річна Ненсі Пелосі на шпильках та з українським прапором на грудях зустрілася із Зеленським

Легендарна політикиня та великий друг України прибула до Києва для зустрічі із президентом України.
Ненсі Пелосі є дуже відомою американською політикинею, переконаною демократкою, зараз вона речник Палати представників Конгресу США.
Заслуги цієї визначної жінки вражають. Ненсі дотримується дуже прогресивних поглядів, вона, наприклад, люто відстоює інтереси ЛГБТ-спільноти та голосувала проти заборони абортів, а, обстоюючи права нелегальних іммігрантів, Пелосі навіть встановила рекорд тривалості безперервного виступу, її виступ тривав 8 годин.
Пелосі підтримує розвиток нових технологій для зменшення залежності США від іноземної нафти, виступає за легалізацію марихуани та використання марихуани з медичною метою.
З 1963 року Ненсі Пелосі одружена з бізнесменом Полом Пелосі, у пари п'ятеро дітей.
Під час президентства Дональда Трампа вона жорстко критикувала його політику, особливо щодо мігрантів. Вона була одним із ініціаторів початку процедури імпічменту, про що особисто заявила у грудні 2019 року.
З початку широкомасштабного вторгнення Росії вона проявила себе як великий друг України. Її роль організації допомоги нашій країні переоцінити неможливо.
Весь цей час вона носить на грудях значок із прапорами США та України, таким чином вона демонструє свою підтримку.
Сьогодні Ненсі прибула до Києва та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
Ми не перестаємо захоплюватися одночасно силою духу Ненсі Пелосі та її елегантністю. На зустріч 82-річний політикиня прийшла в елегантному блакитному штанному костюмі та на шпильках.
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