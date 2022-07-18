Вона неймовірна: Бріжит Макрон у гарній сукні блиснула стрункими колінами

69-річна перша леді Франції у ніжному аутфіті зустріла у Єлисейському палаці президента ОАЕ.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон 18 липня зустрічали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, президента Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мухаммеда бін Заїда аль-Нагаяна, який прибув до Парижа з дводенним візитом.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Сторони планують підписати угоди у галузі енергетики, транспорту і переробки відходів.

Перша леді постала в ефектному образі. На Бріжит була блідо-рожевасукня прямого крою, в якій вона продемонструвала стрункі коліна.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Вбрання Макрон доповнила пудровими туфлями з металевими носками.

Як прикраси вона використала рожевий широкий браслет зі срібними вставками і годинник зі шкіряним ніжно-рожевим ремінцем.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж смокі-айс завершили чудовий лук Бріжит.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Шейха Мухаммед бін Заїд був одягнений у традиційний арабський одяг – сіру дишдашу та білу куфію з ікалом (чорним подвійним батогом).

Нагадаємо, на військовому параді до Дня взяття Бастилії Бріжит з'явилася у молочній шовковій сукні від Модного дому Louis Vuitton довжини міді із зображенням ланцюжків та ключів. Вбрання мало краватку-бант і пояс на талії. Вартість речі становить 3300 доларів.

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