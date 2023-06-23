Вона неймовірна: Джилл Байден зачарувала елегантним образом у смарагдовій сукні на державній вечері

72-річна перша леді США продемонструвала ефектний аутфіт у вбранні від Ralph Lauren.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден на честь офіційного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона влаштували державну вечерю в Білому домі.

Джилл Байден, Нарендру Моді і Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зачарувала своїм неймовірним образом, в якому вона з'явилася на заході. Джилл одягла елегантну смарагдову сукню максі від Ralph Lauren, розшиту блискучими стразами. Вбрання мало виріз, який привідкривав плечі, і добре облягало її фігуру.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій вечірній лук перша леді доповнила гарною елегантною зачіскою, зібраною ззаду, макіяжем із пишними віями та рожевим блиском і чарівною усмішкою. У вухах у неї були сережки з діамантами і смарагдами, а на руках – золоті браслети й годинник. Джилл мала розкішний вигляд.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і мав чорний метелик.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зустрічала Нарендру Моді Джилл Байден у фіолетовій сукні-футлярі з декольте і слінгбеках J’adior від Dior з квітковим принтом.

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