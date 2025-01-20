Вона неймовірна: Іванка Трамп у квітковій сукні продемонструвала струнку фігуру на світському вечорі

Старша донька Дональда Трампа у розкішному вбранні від Oscar de la Renta сяяла на передінавгураційному івенті.
Вчора, 19 січня, у Національному музеї будівництва відбувся світський вечір перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа.
На заході була присутня його старша донька Іванка Трамп, яка приголомшила своїм розкішним образом. Вона з'явилася у красивій сукні максі по фігурі, яку на замовлення спеціально для цього вечора для неї створив бренд Oscar de la Renta.
Вбрання було розшите квітами із перлин і кристалів. Сукня з відкритими плечами чудово підкреслила струнку фігуру Іванки.
Аутфіт вона доповнила шаллю перлинного відтінку та атласними гостроносими туфлями в тон.
У неї була красива зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр, елегантні сережки з діамантами у вухах і кокетливі каблучки на руках.
Фото свого образу Трамп опублікувала в Instagram, підписавши: "Незабутній вечір на вечері при свічках напередодні інавгурації мого батька на посаді 47-го президента".
На знімках також постав її чоловік Джаред Кушнер та їхні діти.
Нагадаємо, Іванка Трамп на церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі постала в елегантному пальті верблюжого кольору від Oscar de la Renta, прикрашеному квітковими аплікаціями.
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