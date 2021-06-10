Вона неймовірна: Королева Летиція з чоловіком відвідала новий захід

Королева продемонструвала яскравий образ на робочому заході.

9 червня 2021 король Філіп VI і королева Летиція відвідали відкриття виставки "Берлангіано, Луїс Гарсіа Берланга (1921-2021)", яка відбулася в штаб-квартирі Королівської академії витончених мистецтв Сан-Фернандо в Мадриді. Захід проводився в межах святкування 100-річчя від дня народження іспанського кінорежисера і сценариста Луїса Гарсіа Берланга.

Королева Летиція / Getty Images

Для заходу королева Летиція вибрала шовкову сукню максі від Hugo Boss в кольорі фуксії, яку доповнила слінгбеками від Carolina Herrera. З прикрас Її Величність використовувала улюблений перстень, подарований дочками, і сережки-гвоздики. Волосся королеви було просто розпущене і випрямлене.

Королева Летиція з чоловіком / Getty Images

Раніше ми розглядали вбрання Летиції для виставки "Емілія Пардо Базан", яка проводилась в Національній бібліотеці Іспанії. Того дня вона з'явилася в простій сукні міді кольору слонової кістки від іспанського дизайнера Педро дель Єрро, яку доповнила туфлями-човниками в зміїний принт і клатчем.

Королева Летиція / Getty Images

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Тіари королеви Летиції (9 фото)

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