Вона нездужала: данський палац поділився гарними новинами про королеву Маргрете II

Королева Маргрете II / © Associated Press

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Колишню королеву було госпіталізовано минулого тижня для «спостереження як запобіжний засіб» після того, як вона захворіла на застуду. Це повідомив данський королівський палац.

Тепер же представиники палацу оголосили про одужання колишньої королеви Данії.

Королева Маргрете II / © Getty Images

«Її Величність почувається добре і зараз повернулася до своєї резиденції у палаці Фреденсборг», — йдеться у заяві суду. Спочатку її помістили під нагляд у четвер, 8 травня. Госпіталізація колишньої королеви змусила її скасувати запланований вихід 8 травня, відвідання святкування 125-річчя Фонду Sankt Lukas.

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Остання публічна поява королеви Маргрете перед госпіталізацією відбулася на службі 4 травня у церкві Богоматері в Копенгагені на честь 80-ї річниці визволення Данії.

Нагадаємо, Маргрете II зреклася престолу в січні 2024 року в 52-у річницю свого сходження на престол, ставши першою данською королівською особою, яка добровільно зробила це за майже 900 років. Новим королем Данії того ж дня став її старший син Фредерік X.

Король Фредерік X і королева Маргрете II / © Getty Images