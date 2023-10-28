Вона нудьгує: принцеса Євгенія знову планує переїзд

Принцеса Йоркська виховує із чоловіком Джеком Бруксбенком двох дітей і зараз сім'я живе в Португалії.

Вони поїхали туди через бізнес Джека, але принцеса Євгенія, схоже, сумує за домом. До того ж, "схудла" монархія короля Чарльза III вимагає нових молодих осіб, які можуть виконувати королівські обов'язки. Принцеса одна із них.

Журнал Ok повідомляє, що принцеса Євгенія продовжує брати на себе більше обов'язків у королівській родині та збирається повернутися до Великої Британії зі своїми двома синами. 33-річна мати двох синів є патроном Королівської національної ортопедичної лікарні та інших гідних благодійних організацій, а для того, щоб виконувати ці обов'язки Євгенії, необхідно фізично перебувати в Британії.

Євгенія та її чоловік 37-річний Джек Бруксбенк переїхали за кордон 2022 року.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

"Євгенія не зможе виконувати свої обов'язки, якщо проводитиме так багато часу за кордоном. Тому вона вирішила проводити все більше і більше часу у Великій Британії, поступово переходячи до постійного переїзду назад", — розповідає джерело.

Повернення в Англію означатиме, що маленькі діти Євгенії зможуть проводити більше часу зі своїми родичами, зокрема з дочкою сестри Євгенії – принцеси Беатріс.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно принцеса Євгенія зізналася, чого боїться, публікуючи свої знімки в Instagram.

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