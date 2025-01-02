Вона обійшла навіть брата: принцеса Шарлотта названа найбагатшою дитиною у світі

Незважаючи на те, що принцеса Шарлотта Уельська не є спадкоємицею престолу, вважається, що вона має найвищий чистий дохід серед усіх дітей у світі.

Згідно з новими даними, принцеса Шарлотта багатша за обох своїх братів — принца Джорджа і принца Лучі, а чиста вартість статку молодої королівської особи оцінюється в 3,9 мільярда фунтів стерлінгів.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Getty Images

Шарлотта є не тільки найбагатшою дитиною у своїй сім'ї, але й найбагатшою дитиною у світі, обійшовши таких дітей зірок, як Блу Айві Картер та Норт Вест, дочок Jay-Z та Каньє Веста.

Неймовірне багатство принцеси Шарлотти складається з кількох джерел доходу і тільки збільшуватиметься у міру того, як вона стане старшою і відіграватиме більш помітну роль у суспільному житті.

Принц Джордж – старша дитина Кейт та Вільяма Уельських посідає друге місце у списку багатих дітей, а принц Луї аж дев'яте місце, пише express.co.uk.

Відомо, що значна частина чистого статку принцеси Шарлотти обумовлена "ефектом Кейт" — феноменом, що використовується для опису здатності її матері без особливих зусиль підвищувати привабливість, а найчастіше і ціну вбрання, яке вона носить, для дизайнерів.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Більшість модних речей, у яких з'являється принцеса Уельська, згодом розлітаються з полиць магазинів, а фотографія Кейт у вбранні здатна змінити майбутнє дизайнерів.

Дослідження Brand Finance назвало Кейт "найвпливовішою особою у світі королівської моди" і повідомило, що речі, які носить Кейт, підвищують привабливість для американських покупців на 38 відсотків.

Передбачається, що можливості Шарлотти в цьому плані тільки зростуть у найближчі роки зі збільшенням обсягу громадської роботи, яку вона виконує як член королівської родини.

Також онука короля має всі шанси отримати значну спадщину найближчими роками та вже має інвестиції та ділові підприємства, оформлені на її ім'я, а також значні земельні володіння.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували стильні виходи дочки Уельських 2024 року.

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