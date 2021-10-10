Вона обожнює кішок: стало відомо, хто з родичів королеви Єлизавети II не любить собак

Вона обожнює кішок: стало відомо, хто з родичів королеви Єлизавети II не любить собак

Є серед членів британської королівської сім'ї людина, яка дуже любить кішок.

Ні для кого не секрет, що члени британської королівської сім'ї дуже люблять собак. Починаючи від королеви і закінчуючи її онуками всі мають вихованців. Але є одна королівська особа, наближена до Єлизавети II, яка, навпаки, любить кішок.

Це принцеса Майкл Кентська, дружина двоюрідного брата королеви принца Майкла Кентського. У неї є кілька сіамських і бірманських кішок. Хоча, кажуть, що і до собак принцеса теж небайдужа.

Принцеса Майкл Кентська з чоловіком / Getty Images

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Нагадаємо, Марія Христина фон Рейбніц вийшла заміж за принца Майкла у Відні 1978 року, і у пари є двоє дітей, лорд Фредерік Віндзор і леді Габріелла Віндзор. Подружжя не є членами британської королівської сім'ї, які офіційно працюють на "корону" і вони не отримують за свою роботу державних грошей, але беруть на себе низку громадських обов'язків, включаючи ті, де мають інколи представляти королеву на певних заходах. Живе родина на території Кенсінгтонського палацу.

Принцеса Майкл Кентська / Getty Images

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