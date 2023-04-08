Вона особлива: що відомо про обручку Наомі Байден - онуки президента США

Коханий дівчини хотів, щоб у неї була обручка з історією.

Наомі Байден - одна із семи онуків президента Джо Байдена, старша дочка Гантера Байдена та Кетлін Буле. Минулого року вона вийшла заміж за свого чоловіка Пітера Джорджа Германа Ніла, влаштувавши дуже розкішне весілля в Білому домі.

На нареченій під час церемонії була красива білосніжна сукня від бренду Ralph Lauren з мереживом і дуже пишною спідницею. А ось на безіменному пальці дівчини красувалася обручка з великим діамантом.

Пітер покликав дівчину заміж піднісши їй особливу обручку. Згідно з виданням Daily Express, молодий чоловік не купував готову прикрасу, а розробив її дизайн - каблучка складалася з діаманту в смарагдовому ограновуванні та золотої основи, яка раніше була обручкою його бабусі.

Весільний образ наречена доповнила сережками від Tiffany, вартість яких 9900 доларів. А ось Пітер вибрав для себе платинову обручку Tiffany з діамантом, яка коштує 2200 доларів, і брошку Tiffany Schulberger, якою прикрасив лацкан піджака.

Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла / Фото: Getty Images

Пітер та Наомі зустрілися 8 червня 2018 року після того, як друзі влаштували їм побачення наосліп.

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