Вона попереджала онуку: чому бабуся принцеси Діани була проти її шлюбу з принцом Чарльзом
Бабуся принцеси Діани — баронеса Фермой — попереджала онуку, що життя в королівській родині не таке вже й гарне, яким його уявляли.
Ми всі знаємо історію шлюбу та розлучення принца Чарльза та леді Діани Спенсер, але багато шанувальників королівської родини не здогадуються, що був один член сім’ї, який справді намагався переконати юну Діану в тому, що шлюб із членом королівської родини був неправильним рішенням.
Цією людиною була її бабуся по материнській лінії, Рут Рош, баронеса Фермой. Вона була близькою подругою королівської сім’ї та фрейліною королеви-матері Єлизавети, але все ж таки вважала, що шлюб Діани з принцом Чарльзом був помилкою.
У новому випуску подкасту Daily Mail «Королі, королеви та підлі справи» історик Кейт Вільямс та королівський біограф Роберт Гардман розповіли про те, що бабуся леді Діани була «єдиною людиною», яка вважала весілля помилкою.
«Не думаю, що їхнє почуття гумору та спосіб життя тобі підійдуть», — казала бабуся Діані.
Однак решта сім’ї — і весь світ — були захоплені ідеєю королівського весілля.
Всі ми знаємо історію, що Діана таки вийшла заміж за принца Уельського теплим липневим днем 1981 року, народила йому двох синів — принців Вільяма та Гаррі і розлучилася з ним 1996 року, за рік до своєї трагічної смерті.