Вона попереджала онуку: чому бабуся принцеси Діани була проти її шлюбу з принцом Чарльзом

Принцеса Діана і її бабуся баронеса Фермой / © Associated Press

Ми всі знаємо історію шлюбу та розлучення принца Чарльза та леді Діани Спенсер, але багато шанувальників королівської родини не здогадуються, що був один член сім’ї, який справді намагався переконати юну Діану в тому, що шлюб із членом королівської родини був неправильним рішенням.

Королева Єлизавета II, леді Фермой и королева-мати Єлизавета / © Associated Press

Цією людиною була її бабуся по материнській лінії, Рут Рош, баронеса Фермой. Вона була близькою подругою королівської сім’ї та фрейліною королеви-матері Єлизавети, але все ж таки вважала, що шлюб Діани з принцом Чарльзом був помилкою.

Весілля принца Чарльза та принцеси Діани, 29 липня 1981 року / © Associated Press

У новому випуску подкасту Daily Mail «Королі, королеви та підлі справи» історик Кейт Вільямс та королівський біограф Роберт Гардман розповіли про те, що бабуся леді Діани була «єдиною людиною», яка вважала весілля помилкою.

«Не думаю, що їхнє почуття гумору та спосіб життя тобі підійдуть», — казала бабуся Діані.

Баронеса Фермой — бабуся принцеси Діани / © Getty Images

Однак решта сім’ї — і весь світ — були захоплені ідеєю королівського весілля.

Всі ми знаємо історію, що Діана таки вийшла заміж за принца Уельського теплим липневим днем 1981 року, народила йому двох синів — принців Вільяма та Гаррі і розлучилася з ним 1996 року, за рік до своєї трагічної смерті.