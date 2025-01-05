Вона повернулася до соцмережі: експерт проаналізував, що хотіла сказати публіці Меган Маркл у своєму першому відео в Instagram

Нещодавно Меган Маркл повернулася в Instagram, її акаунт вже отримав синю галочку і набрав понад мільйон підписників.
Експерти проаналізували перше відео, опубліковане герцогинею Сассекської у блогу та розповіли, що хотіла донести до аудиторії Меган.
Як повідомляє Daily Mail, королівський експерт Річард Фіцуїльямс пов'язав повернення Меган до соціальних мереж з амбітними зусиллями щодо просування бренду. Говорячи про наміри Меган у її першому пості, він сказав:
"Намір Меган у відео — мати розслаблений вигляд, впевнений і, перш за все, символізувати свободу, яку, за її словами, вона набула".
Обговорюючи бренд герцога та герцогині Сассекських, пан Фіцуїльямс додав: "Нині інтерес до бренду Сассекських залишається величезним".
Хоча її акаунт називається просто "Меган", багато хто помітив, що назва була непомітно змінена на "Меган, герцогиня Сассекська", а те, що Меган прибрала з опису свого титулу артикль "the", було розцінено, як конфуз.
Нагадаємо, що після того, як принц Гаррі та його дружина склали з себе королівські повноваження у січні 2020 року, вони зберегли за собою титули герцога та герцогині Сассекських.
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