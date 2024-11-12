Вона повернулася: експертка проаналізувала, що відчувала принцеса Кейт під час нещодавньої появи на публіці

Вона відвідала Фестиваль пам'яті в Королівському Альберт-голі в Лондоні, а наступного дня з'явилася на службі пам'яті біля Кенотафа, щоб вшанувати пам'ять загиблих на війні в День пам'яті.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала вихід Кейт на службі у Лондоні.

В інтерв'ю виданню MailOnline Джеймс сказала: "Мова тіла Кейт і навіть її стиль сьогодні продемонстрували повернення до того, що називається "найкраща королівська форма". Вираз її обличчя став похмурим, як тільки ми почули бій курантів Біг-Бена, і з'явилася більш стримана версія Кейт, ніж та, яку ми бачили напередодні на концерті в Альберт-голі", - цитує її слова express.co.uk.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Проаналізувала експертка і стиль принцеси Уельської. Вона зазначила, що чорне пальто Catherine Walker з оксамитовим бантом на шиї та капелюх-пігулка з вуаллю від Juliette Botterill Millinery також натякають на те, що принцеса Уельська повернулася до "королівського" образу. Під час служби Кейт також прикріпила до свого пальта три червоні маки — за чутками, на честь трьох братів її прабабусі, які загинули у Першій світовій війні.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Дружина принца Вільяма стояла на балконі Міністерства закордонних справ поряд з герцогинею Единбурзькою Софі під час церемонії, і спочатку поряд з нею мала стояти королева Камілла, але їй нездужалося того дня. Тому Софі перемістили з її спочатку запланованої позиції з герцогом і герцогинею Глостерськими на сусідньому балконі, щоб вона стояла пліч-о-пліч з Кейт, надаючи їй підтримку. Софі чудово впоралася з поставленим завданням.

Принцеса Уельська та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Читайте також: