Вона повернулася: Меган Маркл опублікувала перше відео у своєму блогу в Instagram

Меган Маркл більше семи років була відсутня у соціальній Мережі Instagram і змушена була закрити блог від того моменту, як оголосили про їхні з принцом Гаррі заручини.

У перший день нового 2025 року герцогиня Сассекська втішила шанувальників, що повертається до соцмережі. Меган зробила свою першу публікацію у Instagram за кілька років. Вона запостила відео, на якому біжить босоніж пляжем до моря, одягнена в білу сорочку і білі штани, і пише на піску 2025. А потім біжить назад.

У першому пості під псевдонімом @meghan герцогиня Сассекська вирішила поділитися особистим відео, яке було знято її чоловіком, принцом Гаррі на пляжі недалеко від їхнього будинку в Монтесіто, де сім'я так любить проводити час.

Відзначаючи своє повернення в Instagram, Меган Маркл також оновила фотографію свого профілю, опублікувавши чорно-білий знімок себе усміхненої і одягненої в елегантну білу сукню з пікантним декольте.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, раніше в Соцмережах публікували фото дітей Меган та Гаррі – принца Арчі та принцеси Лілібет, проте навколо знімку було багато галасу.

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