Вона повернулася: принцеса Уельська приєдналася до принца Вільяма та родини на концерті в королівському Альберт-голі

9 листопада принцеса Уельська Кетрін приєдналася до принца Вільяма, короля Чарльза та інших членів королівської родини на Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Члени королівської родини зібралися разом, щоб підтримати щорічний захід Королівського британського легіону, присвячений службі та жертвам військовослужбовців британських та країн Співдружності збройних сил.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Вихід принцеси Кейт став першим офіційним королівським заходом для дружини принца Уельського після того, як 9 вересня вона оголосила, що завершила курс хіміотерапії.

Принцеса була одягнена у все чорне згідно традиції. На ній була сукня-пальто від Alexander McQueen (кажуть, це новинка в гардеробі), образ доповнювали оксамитові туфлі-човники Jimmy Choo, в руках вона тримала маленьку чорну сумку від Chanel.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

З прикрас Кетрін одягла перлинні сережки-висячки принцеси Діани, які носила вже багато разів, а також вінтажну прикрасу на шию – ланцюжок із перлинною підвіскою Monica Vinader. Також принцеса зробила виразний вечірній макіяж та гарне укладання локонами. На грудях у Кейт було пришпилено червоний мак – символ пам'яті полеглих британських воїнів.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Також Кетрін знову одягла свою заручальну каблучку з сапфіром, навколо якої точилося багато розмов після кількох попередніх її появ на публіці, коли Кейт не носила прикрасу. Каблучка на місці, все гаразд.

Принц Вільям також мав чудовий вигляд у синьому костюмі, білій сорочці та червоно-чорній смугастій краватці.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Зазначимо, що на заході була відсутня королева Камілла, оскільки все ще перебуває на лікарняному.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

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