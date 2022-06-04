Вона прекрасна: герцогиня Кембриджська у червоному пальті відвідала Кардіффський замок

Герцоги Кембриджські приїхали на святкування платинового ювілею королеви в Уельсі.

Герцог та герцогиня Кембриджські зі старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, відвідали репетицію концерту в Кардіффському замку, присвяченому 70-річчю правління на троні Єлизавети II.

Кетрін мала прекрасний вигляд. На ній було червоне пальто міді приталеного силуету з коміром-стійкою з колекції осінь-зима 2018 бренду Eponine London. Воно чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Герцогиня та герцог Кембриджські з дітьми / Фото: Getty Images

З-під пальта визирала темно-синя сукня довжини міді.

Свій аутфіт герцогиня доповнила замшевими чорними туфлями та лаконічними сережками.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Легкий макіяж та акуратний хвіст із прикореневим об'ємом завершили образ герцогині.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Кетрін опублікувала відео свого візиту до Кардіффського замку.

"Кардіффе, було чудово приєднатися до вас у ці вихідні #PlatinumJubilee! Так приємно зустріти зірок і команду сьогоднішнього концерту в Кардіффському замку. У нас була спеціальна демонстрація ударних для Джорджа і Шарлотти, ми побачили приголомшливий виступ Уельського молодіжного хору добра і дізналися, як буде відбуватися сьогоднішнє шоу!", — написала герцогиня у дописі.

Нагадаємо, у цьому пальті ми вже бачили Кетрін. У ньому герцогиня у травні минулого року відвідала Національну портретну галерею у Лондоні, де презентувала книгу Hold Still. Це унікальний фотопортрет британського народу під час пандемії, над проєктом Кетрін працювала з осені 2020 року.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

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