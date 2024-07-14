Вона приголомшлива: принцеса Кейт відвідала Вімблдон у пурпуровій сукні та в компанії дочки

Принцеса сяяла, коли прибула на фінал Вімблдонського чемпіонату. Це була її друга поява на публіці з того часу, як вона повідомила про свій діагноз.

Принцеса Уельська відвідала фінальний день тенісного чемпіонату Вімблдон-2024. Цей захід вона зазвичай не пропускає, оскільки є великою шанувальницею спорту та покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу. Щорічно вона вручає нагороду переможцю.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Деякий час було під питанням, чи з'явиться Кетрін на заході через свій діагноз, і їй навіть підготували заміну в особі ерцогині Глостерської Біргітти.

Проте лікарі дозволили принцесі відвідати захід, вона з'явилася в королівській ложі зі своєю чарівною дочкою Шарлоттою. На Кейт була розкішна і скромна фіолетова сукня від Safiyaa довжини міді з елегантними складками в зоні грудей. Сукня ідеально підкреслювала її тонку талію. Образ Кейт доповнила брошкою-бантом, яку завжди одягає на цей захід, сумкою нюдового кольору, кількома золотими браслетами та сережками.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що більшу частину останніх шести місяців вона поза полем зору громадськості, оскільки проходить лікування від раку. Принцеса з'явилася лише один раз з того часу, відвідавши Trooping the Colour у червні разом з іншими членами королівської родини, своїм чоловіком та дітьми. Ця її поява на публіці стала другою.

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