Вона приголомшлива: принцеса Кейт відвідала Вімблдон у пурпуровій сукні та в компанії дочки

Принцеса сяяла, коли прибула на фінал Вімблдонського чемпіонату. Це була її друга поява на публіці з того часу, як вона повідомила про свій діагноз.
Принцеса Уельська відвідала фінальний день тенісного чемпіонату Вімблдон-2024. Цей захід вона зазвичай не пропускає, оскільки є великою шанувальницею спорту та покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу. Щорічно вона вручає нагороду переможцю.
Деякий час було під питанням, чи з'явиться Кетрін на заході через свій діагноз, і їй навіть підготували заміну в особі ерцогині Глостерської Біргітти.
Проте лікарі дозволили принцесі відвідати захід, вона з'явилася в королівській ложі зі своєю чарівною дочкою Шарлоттою. На Кейт була розкішна і скромна фіолетова сукня від Safiyaa довжини міді з елегантними складками в зоні грудей. Сукня ідеально підкреслювала її тонку талію. Образ Кейт доповнила брошкою-бантом, яку завжди одягає на цей захід, сумкою нюдового кольору, кількома золотими браслетами та сережками.
Нагадаємо, що більшу частину останніх шести місяців вона поза полем зору громадськості, оскільки проходить лікування від раку. Принцеса з'явилася лише один раз з того часу, відвідавши Trooping the Colour у червні разом з іншими членами королівської родини, своїм чоловіком та дітьми. Ця її поява на публіці стала другою.
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