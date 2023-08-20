Вона про це мріяла: стало відомо, яке бажання королеви Єлизавети II так і не здійснилося

Королеви Єлизавети ІІ немає з нами вже майже рік. Вона пішла із життя 8 вересня 2022 року.

За життя королева намагалася дотримуватися добрих стосунків із усіма. З розумінням монархиня поставилася і до бажання свого онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл скласти з себе королівські обов'язки, що вони зробили 2020 року.

Герцог і герцогиня Сассекські переїхали з Лондона до Каліфорнії, щоб розпочати нове життя. Але бабуся принца ніколи не переставала сподіватися на те, Гаррі та Меган повернутися до королівського життя з часом.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У той час пара назвала пильну увагу ЗМІ та засудження їхніх ролей основними причинами свого відходу, але від того часу стали відомі серйозніші причини, а Меган натякнула на расизм у королівській родині. Про це Меган сказала під час сумнозвісного інтерв'ю Опрі Вінфрі, де також зізналася, що в неї були думки про самогубство. Також вона заявила, що не отримувала допомоги від королівської родини.

Однак, як стверджує близький друг сім'ї: "Її Величність ніколи не переставала сподіватися, що станеться якесь примирення і що пара одного разу повернеться", — пише express.

І треба сказати такі шанси у Сассекських однозначно були до того моменту, поки принц Гаррі не випустив свої скандальні мемуари, в яких докладно описав деталі деяких сварок з членами своєї сім'ї, чим накликав на себе критику та нерозуміння з боку британців.

Королева Єлизавета II та герцогиня Сасекська Меган з чоловіком принцом Гаррі / Фото: Getty Images

Кажуть, Меган та Гаррі таки шукають спосіб примирення з королівською родиною. Ходять чутки, що король Чарльз III планує запросити їх на свій день народження листопаді (монарху виповниться 75). Чи це так насправді і чи поїдуть вони, покаже час.

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