Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

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Дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринця Даніеля поділилася фотографіями та розповіла, що побувала у Гельсінкі, Фінляндія, у посольстві Швеції та у президента Стубба.

«Протягом кількох днів у посольстві я дізналася про роботу посольства та різних його відділів. Серед іншого, я навчилася оформляти разові перепустки. А також багато дізналася про те, як посольство співпрацює зі Швецією та Фінляндією, наприклад, із владою, у сфері комунікацій, оборони, а також із цивільними відомствами.

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Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Потім я провела 3 дні у президентській канцелярії, де супроводжувала президента на заході Slush (стартап-захід), зустрічах, обіді та церемонії нагородження.

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Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

В останні дні я дізналася більше про роботу президентської канцелярії, де змогла взяти участь у нарадах з внутрішньої та зовнішньої політики. Я також супроводжувала дружину президента Сюзанну на зустрічі з ООН-жінки. Разом із помічниками президента я також попрактикувалася у плануванні офіційних візитів.

Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Я також пообідала з президентом Халоненом і відвідала Суоменлінну та Культурний центр Ханахомен. Це був насичений, але фантастичний тиждень, я багато чому навчилася і дуже цьому рада та вдячна!

Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Принцеса Естель / © instagram.com/kungahuset

Дякуємо президенту Стуббу, першій леді Сюзанні, послу Пітеру Еріксону та всім іншим, хто про мене дбав!» — написала під знімками 14-річна Естель.

Раніше вона вже розповідала, як влаштувалася на стажування до шведського палацу та поділилася враженням про те, як вона провела цей час.

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