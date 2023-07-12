Вона розкішна: 70-річна Бріжит Макрон короткою сукнею підкреслила стрункі ноги на вечері у Литві

Перша леді Франції в ефектному вбранні від Christian Louboutin з'явилася на неофіційній вечері у Вільнюсі.

Вчора, 11 липня, для учасників саміту НАТО і гостей президент Литви Гітанас Наусєда і перша леді Діана Наусєдєнє організували неформальну вечерю у Президентському палаці у Вільнюсі, на якій з'явилися президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон.

Еммануель і Бріжит Макрони, Гітанас Наусєда і Діана Наусєдєнє у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Перша леді Франції обрала для своєї появи ефектний аутфіт. На ній була біла закрита коротка сукня від свого улюбленого бренду Louis Vuitton із довгими рукавами, коміром-стійкою та облямівкою у зоні декольте і на талії. Вбрання чудово сиділо на фігурі Бріжит і підкреслило її стрункі ноги.

Еммануель і Бріжит Макрони у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Вбрання Макрон доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками Christian Louboutin на шпильках і чорним стьобаним клатчем. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, закріпивши її на потилиці, і зробила макіяж смокі-айс.

Еммануель і Бріжит Макрони у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Особливу увагу Бріжит приділила аксесуарам: у вухах у неї були гарні золоті сережки з діамантами, на руках – широкий браслет, золотий годинник і каблучка з дорогоцінним камінням.

Еммануель і Бріжит Макрони у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Еммануель і Бріжит Макрони у Вільнюсі / Фото: Associated Press

На заході Бріжит мило поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою Зеленською.

Володимир і Олена Зеленські та Еммануель і Бріжит Макрони у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Олена Зеленська, Еммануель і Бріжит Макрони у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у стильному жакеті з червоною підкладкою вшанувала пам'ять ветерана Другої світової війни, який брав участь у висадці в Нормандії.

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