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Вона розкішна: Бріжит Макрон у білосніжній сукні з вишивкою з бісеру сходила до музею

Вона розкішна: Бріжит Макрон у білосніжній сукні з вишивкою з бісеру сходила до музею

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Вона розкішна: Бріжит Макрон у білосніжній сукні з вишивкою з бісеру сходила до музею

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Перша леді Франції любить білий колір, який залюбки додає у свої луки.

Папараці зазнімкували, як президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді в музеї Лувр перед вечерею в Парижі.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції обрала для такої події ефектний ніжний аутфіт у білосніжній сукні до підлоги з єпископськими рукавами та гарною квітковою вишивкою зі срібного бісеру на талії.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила темними туфлями-човниками на шпильках і клатчем схожого кольору.

Бріжит зробила елегантну зачіску з плетінням, улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила вуха діамантовими сережками.

Бріжит Макрон / © Getty Images
Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу Бріжит Макрон у жовтій сукні-футлярі до колін продемонструвала стрункі ноги.

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Дата публікації
Перегляди
3941
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