Вона розкішна: Бріжит Макрон у білосніжній сукні з вишивкою з бісеру сходила до музею

Перша леді Франції любить білий колір, який залюбки додає у свої луки.
Папараці зазнімкували, як президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді в музеї Лувр перед вечерею в Парижі.
Перша леді Франції обрала для такої події ефектний ніжний аутфіт у білосніжній сукні до підлоги з єпископськими рукавами та гарною квітковою вишивкою зі срібного бісеру на талії.
Образ вона доповнила темними туфлями-човниками на шпильках і клатчем схожого кольору.
Бріжит зробила елегантну зачіску з плетінням, улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила вуха діамантовими сережками.
Нагадаємо, минулого разу Бріжит Макрон у жовтій сукні-футлярі до колін продемонструвала стрункі ноги.
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