Вона розкішна: Бріжит Макрон у білосніжному вбранні Louis Vuitton сяяла на заході у Луврі

Перша леді Франції з'явилася на урочистій вечері в ефектному аутфіті.
Сьогодні, 26 липня, у Парижі стартують Олімпійські ігри. З цієї нагоди напередодні відбулася вечеря Міжнародного олімпійського комітету у Луврі. Господарями заходу були президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон, а також президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і його дружина Клаудіа Бах.
Перша леді з'явилася там в ефектному образі. На ній був білосніжний костюм від Louis Vuitton, який складався із сукні-футляра і вкороченого двобортного жакета зі срібними ґудзиками.
Аутфіт Бріжит доповнила білими туфлями-човниками на шпильках і білою сумкою Vuitton Capucines.
Вона зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс, вуха прикрасила діамантовими сережками, руки – гарними браслетами, а на пальці була коктейльна каблучка.
Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, на Олімпійські ігри приїхали король Філіп та королева Матильда, королева Данії Мері з чоловіком королем Фредеріком X, княгиня Шарлін із Монако з князем Альбером II та іспанське королівське подружжя.
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