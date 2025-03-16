Вона розкішна: двічі бабуся королева Ранія у яскравому вбранні приїхала на зустріч до молоді

Королева Ранія відвідала ще один захід, у межах якого зустрілася із молоддю.

Вона поділилася у своєму Instagram фотографіями, на яких має неймовірний вигляд. Рання обрала цього дня для виходу гарну різнобарвну сукню, яка поєднувала з пальтом-накидкою, рудою шкіряною сумкою на короткій ручці та бронзовими туфлями-човниками на підборах та із застібками.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева розпустила своє красиво пофарбоване у світлий колір волосся, зробила виразний макіяж і одягла сережки-висячки та кілька золотих браслетів на зап'ястя.

"Іфтар, сповнений великих мрій та великих ідей! Щоразу, коли я зустрічаюся з молоддю нашої країни, я дізнаюся про щось нове", — написала королева у повідомленні під фотографіями.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше Її Величність показувала, як провела Іфтар у місті Акабе і, яке вбрання обрала для виходу у світ.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Іфтар – це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан. Проводиться до або після вечірньої молитви.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

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