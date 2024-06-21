Вона розкішна: королева Камілла з'явилася на публіці в особливій смарагдовій броші зі скриньки Єлизавети II

Королева Камілла відвідала третій день Royal Ascot і обрала для своєї нової появи на публіці біле вбрання та цікаву яскраву брошку.

Камілла знову обрала новинку – білу сукню від Dior (днем раніше Її Величність демонструвала лук в блакитному вбранні цього бренду), доповнила його королева капелюхом з великою квіткою від Philip Tracy, красивими квітковими сережками та великою смарагдовою брошкою королеви Марії (бабусі королеви Єлизавети II) .

Королева Єлизавета II зі смарагдовою брошкою своєї бабусі королеви Марії / Фото: Getty Images

Це брошка "Дам Індії", яка колись належала королеві Марії Текській. За даними british royal jewels, ця історична перлина була подарована королеві Марії в Делі 1911 року. Після прибуття в Делі королева Марія прийняла депутацію індійських жінок на чолі з Махарані Патіалою, яка подарувала їй дві коштовності. Першою було кольє з діамантів, інкрустованих смарагдами та смарагдовою краплею. Другою була брошка з різьбленим смарагдом у ромбоподібній облямівці.

Ось що королева Марія написала дамам Індії у листі після поїздки:

"Коштовність, яку ви мені подарували, завжди буде дуже цінною в моїх очах, і щоразу, коли я ношу її, хоча нас поділяють тисячі миль суші та моря, мої думки вирушають до будинків Індії і знову і знову створюють цю щасливу зустріч та спогади любові, яку подарували мені ваші серця.

Королева Камілла на перегонах в Аскоті / Фото: Associated Press

Королева Марія часто носила цю брошку як частину своєї смарагдової парюри. Після її смерті брошка була успадкована королевою Єлизаветою II, а після смерті Єлизавети прикрасу носить дружина короля Чарльза — Камілла.

Королева Камілла на перегонах в Аскоті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шість улюблених прикрас, які тепер носить королева Камілла.

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