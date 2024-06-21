Вона розкішна: королева Камілла з'явилася на публіці в особливій смарагдовій броші зі скриньки Єлизавети II

Королева Камілла відвідала третій день Royal Ascot і обрала для своєї нової появи на публіці біле вбрання та цікаву яскраву брошку.
Камілла знову обрала новинку – білу сукню від Dior (днем раніше Її Величність демонструвала лук в блакитному вбранні цього бренду), доповнила його королева капелюхом з великою квіткою від Philip Tracy, красивими квітковими сережками та великою смарагдовою брошкою королеви Марії (бабусі королеви Єлизавети II) .
Це брошка "Дам Індії", яка колись належала королеві Марії Текській. За даними british royal jewels, ця історична перлина була подарована королеві Марії в Делі 1911 року. Після прибуття в Делі королева Марія прийняла депутацію індійських жінок на чолі з Махарані Патіалою, яка подарувала їй дві коштовності. Першою було кольє з діамантів, інкрустованих смарагдами та смарагдовою краплею. Другою була брошка з різьбленим смарагдом у ромбоподібній облямівці.
Ось що королева Марія написала дамам Індії у листі після поїздки:
"Коштовність, яку ви мені подарували, завжди буде дуже цінною в моїх очах, і щоразу, коли я ношу її, хоча нас поділяють тисячі миль суші та моря, мої думки вирушають до будинків Індії і знову і знову створюють цю щасливу зустріч та спогади любові, яку подарували мені ваші серця.
Королева Марія часто носила цю брошку як частину своєї смарагдової парюри. Після її смерті брошка була успадкована королевою Єлизаветою II, а після смерті Єлизавети прикрасу носить дружина короля Чарльза — Камілла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про шість улюблених прикрас, які тепер носить королева Камілла.
Читайте також: