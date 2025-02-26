Вона розкішна: королева Летиція в червоному штанному костюмі на презентації їхніх з королем портретів

Раніше портрети були представлені в Королівському палаці в Мадриді та віддають шану як десятій річниці правління Філіпа VI, так і 20-річчю шлюбу пари, яку вони відсвяткували у травні 2024 року.

Сьогодні королева Летиція прибула на виставку в червоному штанному костюмі від Carolina Herrera, який носила раніше, доповнивши його нюдовим топом і туфлями-човниками в тон на невисоких підборах. У руках королева несла сумку Magrit. Летиція у вухах мала сережки-пусети, волосся розпущене, на обличчі макіяж у теплих бежевих відтінках, а на пальці каблучку Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм, блакитну сорочку в тонку смужку та червону краватку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

На портреті королева Летиція зображена у сукні без бретельок і з пишною спідницею Balenciaga, доповненою шовковою червоною накидкою з 60-х. У неї на шиї розкішне кольє – історична прикраса, яку Альфонсо XIII подарував своїй дружині Вікторії Євгенії. А у вухах – діамантові сережки. Улюблена золота каблучка Coreterno з написом Amor che tutto move (любов рухає всім), яку вона носить не знімаючи на вказівному пальці.

Вартість портретів складає понад 140 тисяч доларів.

Король Філіп VI, королева Летиція та фотографка Енні Лейбовіц — авторка їхніх портретів / Фото: Getty Images

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