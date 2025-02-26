Вона розкішна: королева Летиція в червоному штанному костюмі на презентації їхніх з королем портретів

Королева Летиція та король Філіп VI відвідали сьогодні презентацію своїх портретів, зроблених фотографкою Енні Лейбовіц.
Раніше портрети були представлені в Королівському палаці в Мадриді та віддають шану як десятій річниці правління Філіпа VI, так і 20-річчю шлюбу пари, яку вони відсвяткували у травні 2024 року.
Сьогодні королева Летиція прибула на виставку в червоному штанному костюмі від Carolina Herrera, який носила раніше, доповнивши його нюдовим топом і туфлями-човниками в тон на невисоких підборах. У руках королева несла сумку Magrit. Летиція у вухах мала сережки-пусети, волосся розпущене, на обличчі макіяж у теплих бежевих відтінках, а на пальці каблучку Coreterno.
Король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм, блакитну сорочку в тонку смужку та червону краватку.
На портреті королева Летиція зображена у сукні без бретельок і з пишною спідницею Balenciaga, доповненою шовковою червоною накидкою з 60-х. У неї на шиї розкішне кольє – історична прикраса, яку Альфонсо XIII подарував своїй дружині Вікторії Євгенії. А у вухах – діамантові сережки. Улюблена золота каблучка Coreterno з написом Amor che tutto move (любов рухає всім), яку вона носить не знімаючи на вказівному пальці.
Вартість портретів складає понад 140 тисяч доларів.
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