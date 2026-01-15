- Дата публікації
Вона розкішна: міністерка внутрішньої безпеки США лаконічною сукнею підкреслила струнку фігуру
Крісті Ноем мала чудовий вигляд на офіційному заході.
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем головувала на церемонії приймання командування для нового коменданта адмірала Кевіна Е. Ландея у штаб-квартирі Берегової охорони США у Вашингтоні.
На заході Ноем постала в лаконічній чорній сукні приталеного силуету з рукавами три чверті, яка підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт міністерка доповнила гарною зачіскою з прикореневим об’ємом і локонами, макіяжем з акцентом на пишних віях та бежевим манікюром. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках — золотий ланцюжок, годинник і каблучки з бірюзовим та діамантовим камінням.
Нагадаємо, Крісті Ноем відвідала Мексику у стильному блакитному костюмі і бежевих туфлях на шпильках.