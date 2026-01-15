ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
1 хв

Вона розкішна: міністерка внутрішньої безпеки США лаконічною сукнею підкреслила струнку фігуру

Крісті Ноем мала чудовий вигляд на офіційному заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Крісті Ноем

Крісті Ноем / © Getty Images

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем головувала на церемонії приймання командування для нового коменданта адмірала Кевіна Е. Ландея у штаб-квартирі Берегової охорони США у Вашингтоні.

На заході Ноем постала в лаконічній чорній сукні приталеного силуету з рукавами три чверті, яка підкреслила її струнку фігуру.

Крісті Ноем / © Getty Images

Крісті Ноем / © Getty Images

Аутфіт міністерка доповнила гарною зачіскою з прикореневим об’ємом і локонами, макіяжем з акцентом на пишних віях та бежевим манікюром. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках — золотий ланцюжок, годинник і каблучки з бірюзовим та діамантовим камінням.

Нагадаємо, Крісті Ноем відвідала Мексику у стильному блакитному костюмі і бежевих туфлях на шпильках.

Дата публікації
Кількість переглядів
475
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie