Вона розкішна: міністерка внутрішньої безпеки США лаконічною сукнею підкреслила струнку фігуру

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем головувала на церемонії приймання командування для нового коменданта адмірала Кевіна Е. Ландея у штаб-квартирі Берегової охорони США у Вашингтоні.

На заході Ноем постала в лаконічній чорній сукні приталеного силуету з рукавами три чверті, яка підкреслила її струнку фігуру.

Аутфіт міністерка доповнила гарною зачіскою з прикореневим об’ємом і локонами, макіяжем з акцентом на пишних віях та бежевим манікюром. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках — золотий ланцюжок, годинник і каблучки з бірюзовим та діамантовим камінням.

