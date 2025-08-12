ТСН у соціальних мережах

Суспільство
149
1 хв

Вона розкішна: племінниця принцеси Діани показала свою заручальну каблучку великим планом

Леді Еліза Спенсер показала нові кадри з відпустки в Греції і великим планом продемонструвала свою заручальну каблучку.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Ченнінг Міллерд та Еліза Спенсер

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Дівчина 31 липня оголосила про те, що заручена зі своїм коханим Ченнінгом Міллердом, з яким перебувала у стосунках 9 років і тепер стане його законною дружиною.

У день заручин леді Еліза — молодша з дочок графа Чарльза Спенсера — показала свою заручальну каблучку лише миттю, а майже через два тижні показала ще фотографії.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Мріючи про ваші найщасливіші моменти на Санторіні, наші серця такі сповнені ♥️», — написала під новими опублікованими в блогу в Instagram знімками леді Еліза Спенсер.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Племінниця принцеси Діани позувала у червоній максісукні без рукавів і взута у в’єтнамки, на шиї у моделі золотий кулон у формі серця.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

На іншому фото леді Еліза одягнена у білу сукню, вона демонструє каблучку з грушоподібним діамантом у білому золоті та з розсипом дрібних діамантів. Прикраса дуже витончена, чимось нагадує каблучку княгині Монако Шарлін, але, звичайно, змагатися з розміром каменю нинішнім нареченим тепер складно, після того, як вчора свою заручальну каблучку показала Джорджина Родрігес.

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, однією з перших леді Елізу та Ченнінга привітала її сестра-близнючка — леді Амелія Спенсер. А от батько дівчат — граф Спенсер утримався від привітань.

Санторіні, Греція / © Instagram.com/elizavspencer

Санторіні, Греція / © Instagram.com/elizavspencer

Санторіні, Греція / © Instagram.com/elizavspencer

Санторіні, Греція / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Санторіні, Греція / © Instagram.com/elizavspencer

Санторіні, Греція / © Instagram.com/elizavspencer

