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Вона розкішна: принцеса Кейт у синій сукні і капелюсі з’явилася на церемонії в Шотландії
Принц і принцеса Уельські прибули з візитом до Шотландії.
У країні пара носить титули герцога та герцогині Ротсейських. Кетрін та Вільям були присутні сьогодні на церемонії, де дали ім’я кораблю HMS Glasgow. Як амбасадорка корабля Королівського флоту, 43-річна принцеса Кейт проголосила коротку промову і розбила пляшку віскі, яка розлетілася об корпус корабля відповідно до традиції хрещення.
У своїй промові принцеса сказала: «Я маю насолоду назвати цей корабель: HMS Glasgow. Нехай благословить Бог його та всіх, хто плаває на ньому».
На церемонію Кейт прибула у темно-синій сукні Suzannah London з контрастним білим окантуванням, доповнила лук капелюхом з широкими крисами Philip Treacy, взула світлі туфлі-човники Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч Emmy London. Образ принцеса доповнила сапфіровими сережками принцеси Діани, брошкою на сукні, зробила гарну зачіску у вигляді пучка та виразний макіяж очей.
Нагадаємо, кількома днями раніше принц і принцеса Уельські відвідали садову вечірку в Букінгемському палаці, де Кетрін з’явилася в елегантній жовтій сукні Emilia Wickstead, а також носила капелюх, який востаннє одягала на весілля Гаррі та Меган.