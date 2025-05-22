ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
1 хв

Вона розкішна: принцеса Кейт у синій сукні і капелюсі з’явилася на церемонії в Шотландії

Принц і принцеса Уельські прибули з візитом до Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

У країні пара носить титули герцога та герцогині Ротсейських. Кетрін та Вільям були присутні сьогодні на церемонії, де дали ім’я кораблю HMS Glasgow. Як амбасадорка корабля Королівського флоту, 43-річна принцеса Кейт проголосила коротку промову і розбила пляшку віскі, яка розлетілася об корпус корабля відповідно до традиції хрещення.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

У своїй промові принцеса сказала: «Я маю насолоду назвати цей корабель: HMS Glasgow. Нехай благословить Бог його та всіх, хто плаває на ньому».

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

На церемонію Кейт прибула у темно-синій сукні Suzannah London з контрастним білим окантуванням, доповнила лук капелюхом з широкими крисами Philip Treacy, взула світлі туфлі-човники Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч Emmy London. Образ принцеса доповнила сапфіровими сережками принцеси Діани, брошкою на сукні, зробила гарну зачіску у вигляді пучка та виразний макіяж очей.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, кількома днями раніше принц і принцеса Уельські відвідали садову вечірку в Букінгемському палаці, де Кетрін з’явилася в елегантній жовтій сукні Emilia Wickstead, а також носила капелюх, який востаннє одягала на весілля Гаррі та Меган.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie