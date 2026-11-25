Ялинка в Монако / © Instagram княжої родини Монако

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У Instagram палацу опублікували гарну фотографію ялинки, прикрашеної святковими гірляндами та іграшками.

У підписі зазначено: "16 грудня 2026 року, у другій половині дня, з нагоди різдвяних свят, Їхні Світлості Князь Альбер II та Княгиня Шарлін влаштовують святковий захід для всіх дітей Монако віком від 5 до 12 років". Також пропонується пройти реєстрацію всім охочим.

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Ялинка в Монако / © Instagram княжої родини Монако

А нещодавно, нагадаємо, князь Альбер II та княгиня Шарлін були присутні на церемонії вручення подарунків від Червоного Хреста в Монако.

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Там Шарлін з'явилася в подовженому коричневому жилеті з тонким поясом на талії, під яким у неї була трикотажна водолазка в рубчик з довгими рукавами, і одягла класичні чорні прямі штани, злегка розкльошені донизу, а до них підібрала чорні замшеві туфлі з гострим носком.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Раніше перша леді США Меланія Трамп продемонструвала елегантний образ у святкових тонах під час традиційної церемонії доставлення головної ялинки до Білого дому.

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