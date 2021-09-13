Вона розкішна: Юлія Мендель підкреслила струнку фігуру елегантною сукнею

Колишня речниця президента України продемонструвала лук, в якому вона знялася у фотосесії.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, знялася у новій фотосесії і потішила своїх підписників в Instagram невеликим відео з процесу.

Юлія постала перед камерою у розкішному аутфіті. Вона підкреслила струнку фігуру чорною сукнею довжини міді з вирізом на одному плечі.

Вбрання вона скомбінувала із бежевими туфлями. Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж і прикасила вуха елегантними довгими сережками. Цей образ дуже пасує Мендель.

"У болю нема дедлайну. Але у щастя – теж!" – підписала вона відео.

Показала Юлія ще один стильний лук із фотознімання. Красуня позувала у рожевому кроптопі, штанях та білому жакеті.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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Образи експрессекретарки президента України Юлії Мендель (23 фото)

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