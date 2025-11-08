- Дата публікації
Вона розуміється на моді: Меланія Трамп приголомшила елегантним і красивим образом, який хочеться повторити
Перша леді США з’явилася на престижній церемонії у вишуканому вбранні.
Меланія Трамп відвідала церемонію вручення премії Patriot Awards 2025, яка відбулася в престижному концертному залі на очах у багатьох глядачів. Перша леді Америки обрала образ, який ідеально поєднував у собі класичну елегантність і сучасний шик.
55-річна Меленія одягла довгу чорну сукню від знаменитого бренду Carolina Herrera, виконану в мінімалістичному дизайні, яка ідеально пасувала для такої престижної церемонії. Вбрання мало довгі рукави і спідницю з невеликим шлейфом, а також високий розріз, що демонстрував її ноги і туфлі.
Декоративними деталями сукні стали складки тканини на стегнах і ліфі, що створювали візуально цікавий ефект, який додавав унікальності простому силуету.
Меланія доповнила свій образ чорними туфлями-човниками і залишилася вірною своїй фірмовій зачісці з розпущеним волоссям і улюбленому макіяжу.
Нагадаємо, що також сукню від Carolina Herrera, але яскраво-жовту і з оголеними плечима, перша леді США одягала в Лондоні на вечерю з королем Чарльзом ІІІ. Та сукня спричинила справжній фурор і обговорювалася кілька тижнів у світі.