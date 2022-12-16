"Вона шукає людей під завалами": пес Патрон показав колегу-вівчарку, до якої він залицявся

Відомий джек-рассел-тер'єр розповів про собаку з роботи, яка йому дуже сподобалася.

Відомий пес-сапер Патрон опублікував в Instagram знімки зі своєю колегою-вівчаркою, з якою він тільки-но познайомився. Звати її Зара і вона дуже сподобалася Патрону.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Він навіть намагався до неї залицятися і жартувати, але Зара це не оцінила і відшила нашого красунчика-піротехніка. Через це Патрон трішки засмутився.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Такий день! Сьогодні познайомився зі своєю колегою, її звати Зара. Вона шукає людей під завалами.

Пам'ятаєте фільм "Таксі"? Коли до поліцейського відділку заходить висока німкеня Петра, і всі втрачають голову від неї. Ото в нас таке сьогодні було. Зара не ходить, а неначе пливе. Така постава, така грація. Вона дуже вихована. Аж надто, я б сказав. Короче, жартики і залицяння не пройшли.

Ну то буду слідувати посадовим інструкціям, бо інакше доведеться писати рапорт (знову)", - поділився Патрон.

Він запитав у своїх підписників, чи хтось до них на роботі "підбивав клинці"?

"Кажуть, в США на роботі не варто навіть відзначати, що протилежна стать гарно виглядає. Мабуть, це правильно. Але мої люди знайшли одне одного саме на службі. Тож, якби у нас не можна було б, у мене не було б такої гарної сім'ї.

Всім залицяльний лизь. Такий чемний, фліртуючий, але такий "незанатний", - написав джек-рассел-тер'єр.

Нагадаємо, нещодавно Патрон підтримав тренд у соцмережі на запальний танець Венздей Адамс із серіалу "Венздей" на Netflix під пісню Леді Гаги Bloody Mary. Станцював він дуже кумедно.

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