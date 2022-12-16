"Вона шукає людей під завалами": пес Патрон показав колегу-вівчарку, до якої він залицявся

Відомий джек-рассел-тер'єр розповів про собаку з роботи, яка йому дуже сподобалася.
Відомий пес-сапер Патрон опублікував в Instagram знімки зі своєю колегою-вівчаркою, з якою він тільки-но познайомився. Звати її Зара і вона дуже сподобалася Патрону.
Він навіть намагався до неї залицятися і жартувати, але Зара це не оцінила і відшила нашого красунчика-піротехніка. Через це Патрон трішки засмутився.
"Такий день! Сьогодні познайомився зі своєю колегою, її звати Зара. Вона шукає людей під завалами.
Пам'ятаєте фільм "Таксі"? Коли до поліцейського відділку заходить висока німкеня Петра, і всі втрачають голову від неї. Ото в нас таке сьогодні було. Зара не ходить, а неначе пливе. Така постава, така грація. Вона дуже вихована. Аж надто, я б сказав. Короче, жартики і залицяння не пройшли.
Ну то буду слідувати посадовим інструкціям, бо інакше доведеться писати рапорт (знову)", - поділився Патрон.
Він запитав у своїх підписників, чи хтось до них на роботі "підбивав клинці"?
"Кажуть, в США на роботі не варто навіть відзначати, що протилежна стать гарно виглядає. Мабуть, це правильно. Але мої люди знайшли одне одного саме на службі. Тож, якби у нас не можна було б, у мене не було б такої гарної сім'ї.
Всім залицяльний лизь. Такий чемний, фліртуючий, але такий "незанатний", - написав джек-рассел-тер'єр.
Нагадаємо, нещодавно Патрон підтримав тренд у соцмережі на запальний танець Венздей Адамс із серіалу "Венздей" на Netflix під пісню Леді Гаги Bloody Mary. Станцював він дуже кумедно.
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