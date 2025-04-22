Вона сяяла: принцеса Ізабелла показала фото, яке зробила для неї її мати королева Мері

Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

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На честь свята було опубліковано нові портретні фотографії іменинниці. Принцесу сфотографував у Лицарському залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу фотограф Стен Евальд. На ній була розкішна золота атласна сукня в підлогу.

Сьогодні принцеса поділилася ще одним фото, яке зробила вже її мати королева Мері та написала:

Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

«Велике дякую всім, хто допоміг відсвяткувати моє 18-річчя. Воістину чудово, що так багато людей витратили свій час, думки та зусилля, щоб зробити мій день по-справжньому особливим. Це дуже багато для мене означає», – сказала юна принцеса.

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Принцеса Ізабелла та королева Мері / © Getty Images