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Вона сяяла: принцеса Ізабелла показала фото, яке зробила для неї її мати королева Мері
Учора принцеса Данії Ізабелла відсвяткувала 18-річчя.
На честь свята було опубліковано нові портретні фотографії іменинниці. Принцесу сфотографував у Лицарському залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу фотограф Стен Евальд. На ній була розкішна золота атласна сукня в підлогу.
Сьогодні принцеса поділилася ще одним фото, яке зробила вже її мати королева Мері та написала:
«Велике дякую всім, хто допоміг відсвяткувати моє 18-річчя. Воістину чудово, що так багато людей витратили свій час, думки та зусилля, щоб зробити мій день по-справжньому особливим. Це дуже багато для мене означає», – сказала юна принцеса.
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