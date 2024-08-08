Вона скасувала поїздку на Олімпіаду: син кронпринцеси Метте-Маріт був заарештований

27-річний хлопець провів понад 30 годин під вартою після інциденту у квартирі у Фрогнері, Осло. За даними видання Se og Hør, старший син Метте-Маріт, батьком якого є Мортен Борган, а вітчимом — спадкоємець норвезького престолу кронпринц Гокон, нібито напав на 20-річну жінку під час якоїсь тусовки на квартирі.

Маріус Борг Гейб'ю та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Норвезьке видання повідомило, що Маріуса спочатку звинуватили в "тілесному насильстві", а тепер ще й у "завданні шкоди", після того, як з'ясувалося, що квартира отримала деякі пошкодження після інциденту, пише Daily Mail.

Повідомляється, що постраждалу доправили до лікарні, де у неї діагностували струс мозку. Рано-вранці в понеділок її виписали. А Маріуса помістили в одиночну камеру і взяли аналіз крові, щоб з'ясувати, чи він не перебував під впливом наркотиків.

Маріус Борг Гейб'ю та його мати кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Метте-Маріт народила першого сина 1999 року ще до знайомства зі своїм майбутнім чоловіком. Кронпринцеса мала бути цього тижня на Олімпійських іграх, проте норвезький королівський палац заявив, що кронпринц Гокон з'явився на трибунах один. Його дружина вирішила тимчасово відкласти поїздку, мабуть, через інцидент.

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