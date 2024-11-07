Вона скоро повернеться: у палаці розповіли, на що хворіє королева Камілла

Королівські шанувальники турбуються про стан здоров'я королеви Камілли.
Букінгемський палац опублікував нову інформацію про стан здоров'я дружини короля Чарльза, у якої, як повідомлялося раніше, інфекція грудної клітини. Цього разу представники палацу повідомили, що Камілла має справу з інфекцією легень, але якою саме не повідомляється.
Незважаючи на те, що королеві було рекомендовано відпочити, через що їй довелося пропустити низку королівських заходів, таких як щорічний захід "Поле пам'яті" 7 листопада, та прийом для олімпійських та паралімпійських спортсменів, влаштований королем, лікарі, мабуть, вважають, що вона буде готова повернутися до виконання королівських обов'язків вже наступного тижня.
Сьогодні Букінгемський палац оголосив про новий захід Камілли наступного тижня. Її Величність має намір влаштувати прийом на честь творів, що увійшли до шорт-листа Букерівської премії цього року. Все, що пов'язане з книжками, посыдаэ особливе місце в серці Камілли.
Очікується також, що вона намагатиметься відвідати заходи Дня пам'яті у ці вихідні у звичайному режимі, якщо почуватиметься досить добре.
Нагадаємо, днями принц Вільям розповів, як почувається його дружина принцеса Уельська Кейт.
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