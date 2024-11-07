Вона скоро повернеться: у палаці розповіли, на що хворіє королева Камілла

Букінгемський палац опублікував нову інформацію про стан здоров'я дружини короля Чарльза, у якої, як повідомлялося раніше, інфекція грудної клітини. Цього разу представники палацу повідомили, що Камілла має справу з інфекцією легень, але якою саме не повідомляється.

Незважаючи на те, що королеві було рекомендовано відпочити, через що їй довелося пропустити низку королівських заходів, таких як щорічний захід "Поле пам'яті" 7 листопада, та прийом для олімпійських та паралімпійських спортсменів, влаштований королем, лікарі, мабуть, вважають, що вона буде готова повернутися до виконання королівських обов'язків вже наступного тижня.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сьогодні Букінгемський палац оголосив про новий захід Камілли наступного тижня. Її Величність має намір влаштувати прийом на честь творів, що увійшли до шорт-листа Букерівської премії цього року. Все, що пов'язане з книжками, посыдаэ особливе місце в серці Камілли.

Очікується також, що вона намагатиметься відвідати заходи Дня пам'яті у ці вихідні у звичайному режимі, якщо почуватиметься досить добре.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями принц Вільям розповів, як почувається його дружина принцеса Уельська Кейт.

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