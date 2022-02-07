Вона стане королевою-консортом: що означає новий титул для герцогині Корнуольської

Коли принц Чарльз після смерті своєї матері Єлизавети II стане королем, його дружина Камілла мала б отримати титул принцеси-консорта. Але вчора королева Єлизавета II офіційно оголосила свою волю щодо герцогині Корнуольської Камілли.

Герцогиня Камілла – друга дружина принца Уельського Чарльза. Як дружина Чарльза, вона має право і на титул принцеси Уельської, який носила перша дружина принца – принцеса Діана. Але з поваги до пам'яті принцеси Діани цей титул Камілла не використовує. Після смерті королеви Єлизавети II, коли на трон зійде її старший син, дружина Чарльза Камілла мала б отримати титул принцеси-консорта. Але принц Уельський давно звертався до матері, щоб вона дозволила його дружині отримати інший титул – королеви.

Герцогиня Камілла / Getty Images

Напередодні свого ювілею королева звернулася безпосередньо до невирішеного питання про майбутній титул Камілли. За день до свого платинового ювілею на престолі королева Єлизавета II поділилася на офіційному сайті королівської сім'ї посланням, в якому заявила, що після своєї смерті хоче, щоб дружина її старшого сина Камілла стала королевою-консортом. Таким чином, монархиня вирішила давню неясність щодо майбутнього титулу герцогині Корнуольської.

Вчора принц Уельський ясно висловив свою подяку королеві Єлизаветі II за її підтримку, заявивши, що він і Камілла, яку він назвав своєю "дорогою дружиною", "глибоко усвідомлюють честь, надану" бажанням його матері. У день коронації Чарльза його дружина Камілла отримає безцінну платинову та діамантову корону королеви-матері Єлизавети, яка була створена для коронації короля Георга VI 1937 року.

Королева Єлизавета II герцогиня Камілла / Getty Images

Зазначимо, жодної влади королева-консорт не має і називається королевою тільки тому, що одружена з королем. Така правителька має рівний з чоловіком соціальний ранг і носить жіночий еквівалент монархічного титулу чоловіка, але не має політичних і військових повноважень регента.

Титул королеви-консорта можна мати тільки за життя чоловіка-короля. Якщо ж чоловік помирає, змінюється і титул дружини-вдови, іноді титул звучить просто "королева" і її ім'я. Але це вже зовсім інша історія.

Принц Чарльз, герцогиня Камілла, королева Єлизавета II та герцогиня Меган / Getty Images

Читайте також: