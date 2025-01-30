Вона сяяла: принцеса Кейт у кремовому пальті та чорних човниках відвідала ще один захід

Сьогодні принцеса Уельська мала кілька публічних заходів.
Після візиту до дитячого госпісу Tŷ Hafan в Уельсі, покровителькою якого стала Кейт, принцеса відвідала текстильну фабрику Corgi в Південному Уельсі, яка спеціалізується на виробництві шкарпеток та трикотажу.
Компанія Corgi була заснована 1892 року, коли вона виробляла та постачала шкарпетки шахтарям у прилеглій долині Амман. У 1960-х роках компанія додала трикотаж у свій асортимент та почала експортувати продукцію на міжнародний ринок.
Принцеса Уельська зустрілася з дизайнерами, дізналася про те, як вони працюють у партнерстві з провідними світовими брендами за напрямами співробітництва, та побувала у цеху, де зустрілася з членами виробничої групи.
Кейт була в тій самій сукні Zara з бантом на шиї і поясом на талії, доповнивши вбрання пальтом кремового кольору від Chris Kerry Bespoke і відповідними туфлями-човниками Russell & Bromley на підборах з чорної шкіри.
На пальці у Кейт ми знову побачили заручальну каблучку принцеси Діани, у вухах — золоті сережки Spells of Love, волосся вона красиво уклала хвилями і зробила макіяж.
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