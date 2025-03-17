Вона сяяла: принцеса Кейт у смарагдовому пальті та з брошкою у вигляді конюшини з'явилася на параді в Лондоні

Принцеса Уельська взяла участь у параді Ірландської гвардії на честь Дня Святого Патріка у казармах Веллінгтона у Лондоні.

Кейт стала полковником полку 2023 року, змінивши принца Вільяма, який обіймав цю посаду від 2011 року. Він вступив у роль полковника валлійської гвардії, змінивши свого батька короля Чарльза. Принцеса не змогла бути присутньою на спеціальному заході минулого року через діагностований у неї рак, а цього року знову тішить своєю присутністю.

На парад Кетрін приїхала в смарагдовому пальті Alexander McQueen, доповнивши вбрання відповідним капелюхом, сумкою та чорними чоботями на підборах.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

На пальті у принцеси була пришпилена золота брошка у вигляді конюшини, прикрашена єдиним смарагдом. Кетрін брошка надана у тимчасове користування, як дамі, яка є полковником полку. У минулому її носили королева-мати Єлизавета та принцеса Анна. Її волосся було зібране в красиву зачіску, у вухах були сережки з камінням, а на обличчі макіяж.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Кейт зустріли старші офіцери, перш ніж вирушити до офіцерської їдальні для вручення медалей за вислугу років. Вона також привітала під час параду ірландського вовкодава, який є талісманом полку. Також принцеса вручила традиційні гілочки конюшини офіцерам та гвардійцям під час свого візиту до казарм Веллінгтона.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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