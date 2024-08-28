Вона сяяла: який вигляд мала принцеса Діана у день офіційного розлучення з Чарльзом

Принцеса Діана та принц Чарльз перебували в офіційному шлюбі п'ятнадцять років, хоча щасливими у цих стосунках були не більше п'яти.

28 серпня 1996 року принцеса Уельська Діана офіційно розлучилася зі своїм чоловіком принцом Чарльзом. Цього ж дня принцесу зазнімкували фотографи після прибуття до лондонської студії Англійського національного балету, саме після того, як її розлучення з принцом Уельським було офіційно оголошено і було видано спеціальний указ з цього приводу.

Розлучення Діани та Чарльза / Фото: Getty Images

На фото, яке ми знайшли в архіві цього дня, принцеса мала такий щасливий вигляд та усміхалася. Вона була одягнена в білий топ і світло-блакитний жакет з білими смужками. Волосся було укладене в зачіску, на обличчі макіяж, а у вухах сережки із золота з перлинним камінням. Також на пальці принцеси виблискувала та сама заручальна каблучка з синім сапфіром, яку вона продовжувала носити після розлучення з чоловіком.

Принцеса Уельська Діана / Фото: Associated Press

Зараз ця каблучка належить дружині старшого сина Діани – Вільяма – принцесі Уельській Кетрін. А нещодавно, нагадаємо, Кейт з'явилася у відеоролику без знаменитої прикраси, віддавши перевагу ювелірній новинці, яку публіка раніше не бачила.

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