Вона також робить це: королева Летиція не відмовила шанувальникам у проханні

Днями королева Летиція у костюмі ягідного кольору від свого улюбленого бренду Carolina Herrera відвідала виставку художника Хуана Саморі "Життя у надзвичайній ситуації" у Лериді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Там її Величність і попросили зробити селфі. Королева не відмовила молодим людям та дівчатам, які підходили до неї, щоб сфотографуватися та мала усміхнений та дуже люб'язний вигляд. Схоже, хлопець, який робив селфі з королевою, був у такому захваті, що аж висунув язика. Вийшло кумедно.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Уельська на публічному заході також робила селфі і таким чином порушувала королівське правило.

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